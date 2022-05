Se tenía que decir y se dijo: Vagones del Metro sin utilidad

Los 24 vagones alemanes remanufacturados adquiridos en $1,128 millones de pesos, de plano, no han funcionado eficazmente

Por: Luis Padua

mayo, 31, 2022 09:54

Resulta que los vagones adquiridos en Alemania por el gobierno del "Bronco" para el Metro de Nuevo León también son un riesgo para los usuarios y ni siquiera son compatibles con el sistema de Metrorrey.

Y aunque se ha hecho "un esfuerzo" para adaptarlos, los 24 vagones remanufacturados adquiridos en $1,128 millones de pesos al Metro de la ciudad de Frankfurt, de plano, no han funcionado eficazmente y "no hay confianza de que los pasajeros no corran riesgos".

Por tal motivo, gran parte de estos convoyes siguen "embodegados" en la estación Talleres.

Ante esto, la demanda es que sean llamados a cuentas y se castigue a los responsables de estas adquisiciones que se han destapado de la administración pasada.