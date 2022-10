Se tenía que decir y se dijo: Pacto contra la inflación

Crean una licencia universal que exime a empresas de trámites y permisos para la importación de alimentos o insumos para la elaboración de sus productos

Por: Luis Padua

octubre, 04, 2022 13:12

El presidente Andrés Manuel López Obrador y 15 empresarios firmaron ayer en Palacio Nacional un acuerdo que buscará bajar la inflación en el país.

En conferencia mañanera, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, presentó el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y Carestía que firmaron el presidente López Obrador y 15 empresas.

Con este pacto se buscará –entre algunos puntos– reducir en un 8% el precio de la canasta básica. Se creó además la "licencia universal", la cual exenta a las empresas de algunos impuestos y trámites burocráticos que impactan en los precios.

Lo que sí es cierto es que Doña Fede no está "cancelando" la revisión sanitaria, como afirman los hipercríticos... Nomás que los quejosos no alcanzaron a revisar –o no quisieron revisar– el punto 9 (de 10 puntos) del acuerdo, donde se especifica que será Profeco la que seguirá haciendo revisiones directas a las empresas firmantes.