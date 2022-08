Se tenía que decir y se dijo: Fuera cubrebocas en las aulas

Gran triunfo de la sociedad regiomontana fue el quitar el cubrebocas obligatorio de las escuelas a partir de este próximo regreso a clases

Por: Luis Padua

agosto, 26, 2022 09:14

Comentarios

Después de dos años y medio, el gobierno de Nuevo León le puso ayer punto final al uso obligatorio del cubrebocas en escuelas de educación básica.

Las voces de padres de familia y expertos que a través de medios clamaban eliminarlo argumentando que causa más daño que beneficio fueron escuchadas: a partir de este lunes, cuando arranca el nuevo ciclo escolar, sólo portará cubrebocas quien lo desee.

La secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, dijo que el Consejo de Seguridad en Salud tomó tal determinación gracias a que en las últimas seis semanas los indicadores Covid muestran una tendencia a la baja, con lo cual el estado regresó al verde en el semáforo epidemiológico.

Europa lo había hecho desde marzo, basada en argumentos contundentes, pues sus médicos y científicos se dieron cuenta que los niños no podían respirar, no oxigenaban bien, no aprendían a hablar, no sociabilizaban y hasta les causó daños emocionales.

¡El gobierno de Samuel García entró en razón y ya se fue!... ¡Bravo!