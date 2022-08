Se tenía que decir y se dijo: ¡Aguas! Venden depas sin agua

Agua y Drenaje de Monterrey advirtió de la venta de departamentos sin permiso del servicio del agua

Por: Luis Padua

agosto, 16, 2022 07:44

Comentarios

Literalmente aguas con el tema del agua porque resulta que usted puede estar comprando un problema cuando adquiera un lujoso departamento en Monterrey y San Pedro si el desarrollo no tiene su permiso de agua, esto lo acaba de advertir Agua y Drenaje.

Hay decenas de complejos nuevos que no tienen en regla su permiso de agua y cual es el riesgo, pues que a la mera hora el servicio sea insuficiente o no funcione bien, ósea que no le va a subir el agua al departamento o cuando se bañe su vecino le va a quitar el agua a usted.

Imagínense, cuestan mucho, muchos millones esos departamentos nuevos y luego para que falle el agua porque los codos desarrolladores no quisieron invertir en mayores tuberías e infraestructuras como lo está pidiendo la autoridad.

Al no tener su factibilidad de agua también puede fallar el drenaje, porque si la tuberías son insuficientes, o se tapan o peor aún se pueden desbordan.