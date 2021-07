Se rezaga Nuevo León en regreso a aulas; desentona con Alianza Federalista

En tanto, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato ya dijeron que sí vuelven a clases en el siguiente ciclo escolar.

Pero, además, a nivel nacional, frente a 24 estados que ya definieron que regresan al aula, Nuevo León se encuentra en el grupo minoritario de ocho entidades que siguen sin acordar el regreso a clases presenciales, los cuales incluyen a Ciudad de México, Colima, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y Campeche.

Ayer el gobernador neoleonés reiteró la postura de que sólo se retomarán las clases en escuelas si hay semáforo verde para el estado, y que en su caso será un esquema híbrido.

"El esquema que se ha proyectado para el ciclo escolar es un esquema híbrido que permita que vayamos preparándonos, que no tengamos semáforo amarillo, sino que tengamos semáforo verde, si el semáforo no está en verde no regresamos", dijo ayer a El Horizonte el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP) por lo menos 12 entidades terminaron el ciclo 2020-2021 con un modelo híbrido que permitió a los niños, cuyos padres así lo decidieron, ir a clases en los salones.