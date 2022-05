Se reporta sismo en Santa Catarina

El temblor de 3.7 grados se sintió en el municipio de Santa Catarina el jueves por la noche;

Por: Brenda Garza

mayo, 20, 2022 13:57

El Servicio Sismológico Nacional informó por medio de redes sociales que ayer por la noche se registró un sismo en Nuevo León.

El movimiento telúrico se presentó a las 8:52 de la noche, a 6 kilómetros al noreste del municipio de Santa Catarina, y contó con una magnitud de 3.7 grados.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se presentaron daños, sin embargo, debido a su baja intensidad, no fue percibido por la ciudadanía y se cree que no dejó consecuencias.