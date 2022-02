Se quedan sin gas y compañía no les da solución

La falla en el sistema para realizar recargas de Gas Natural mantiene a familias sin el servicio y teniendo que batallar para realizar actividades

Por: Jesús Vargas

febrero, 14, 2022 10:14

Una familia del municipio de Guadalupe tiene dos semanas sin el servicio de gas natural por una falla en su medidor y la empresa no le ha dado solución.

"Nos afecta de muchas formas porque no tenemos ni como calentar, yo no tengo tanques de gas y yo me deshice de todo eso y tenemos nada más el medidor", comentó Leticia Coronado, vecina afectada.

Debido a ello piensan usar gas butano, sin embargo no solo implica adquirir un tanque, sino tener que cambiar las espreas de estufa, boiler y otros electrodomésticos.

"Somos muchas familias, no nada más yo, y para mi eso es un abuso de Gas Natural de que de repente no hay y ellos nos ofrecen el servicio de cambio de medidor por uno de tarjeta y no nos estén prestando el servicio que deben de dar", indicó.