Se manifiestan feministas frente a Palacio de Gobierno

Las activistas denunciaron los constantes feminicidios que se registran en el país, y exigieron a las autoridades hacer lo necesario para evitarlos.

Por: Elizabeth Cruz

febrero, 20, 2022 18:57

Un grupo de feministas hicieron una protesta afuera del Palacio de Gobierno en contra de la normalización en casos de feminicidios que se registran en el país.

Fueron 11 jóvenes que representaron la imagen de las 11 mujeres que diariamente son asesinadas en el país, esto con el objetivo de mostrar la impunidad que viven las familias de las víctimas.

Con esta manifestación, también se pide al Estado a atender las denuncias por violencia de género y actuar antes de que se convierta en feminicidio, así como la aplicación total de la Ley contra quien o quienes resulten responsables y hacer las acciones necesarias para las búsqueda y localización de niñas y mujeres del país.

Además se pide a la sociedad a sensibilizarse en relación a los feminicidios que cada vez son más recurrentes.

La demostración ocurrió afuera del Palacio de Gobierno y en el piso de la Explanada de los Héroes se pintó la leyenda "11 women are being killed everyday in Mexico just for being women", pues dicha protesta trata de llegar a nivel internacional.

El movimiento comenzó en Nuevo León y se replicará en 11 ciudades más del país hasta culminar en el mes de marzo.