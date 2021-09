Se esconde Manuel González; calla ante fraude en Isssteleón

No obstante, a esta situación el exfuncionario estatal evadió responder cuestionamientos.

Ayer INFO7 acudió a su domicilió en la colonia Cumbres, tercer sector, en Monterrey, y se le llamó a la puerta, pero no estaba, según dijo una de sus trabajadoras por el conmutador.

"No está el señor González, no le sabría decir si viene más tarde, pero yo le aviso que vinieron a buscarlo", señaló la persona que contestó el intercomunicador.

También se le buscó vía telefónica, pero González se limitó a responder que no está involucrado en el caso.

"No, yo no estoy entrando en esa polémica, porque no tengo nada que ver, muchas gracias por llamar", manifestó González Flores y luego colgó.

En cuanto a la averiguación que ya abrió la Contraloría, ayer durante la reunión de transición, la titular de la dependencia, María de Lourdes Williams fue cuestionada sobre si se tenía una denuncia al respecto, a lo que respondió que no, pero que se iniciaron los procedimientos correspondientes.