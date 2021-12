Se deslinda Juegos Manzo de accidente en la Expo Guadalupe

Reconoce tener la concesión de los juegos y atracciones en la Expo Guadalupe, pero se desmarcó del accidente, al argumentar que juego del teleférico no es suyo

Por: Ernesto Ochoa

diciembre, 21, 2021 07:34

Nuevo León.- El dueño de Atracciones Manzo, José Manzo, se deslindó del accidente ocurrido en la feria de la Expo Guadalupe, ocurrido el 26 de octubre en el que resultó lesionado Gabriel Garza.

Durante una entrevista Manzo reconoció tener la concesión de los juegos y atracciones en la Expo Guadalupe, pero se desmarcó del accidente al argumentar que el juego del teleférico, no es suyo.

"Nosotros no tenemos nada que ver ahí, desgraciadamente la concesión es de nosotros de la feria, pero el juego no pertenece a Juegos Manzo, el teleférico no es mío, es de otra persona, yo lo rento, así es todas las de las ferias grandes", explicó el empresario, quien agregó que no aparecen en la carpeta de investigación 539-2021.

José Manzo identificó al dueño del juego mecánico donde se registró el accidente como Luis Adrián Morales Rico de Atracciones Morales.

Sin embargo, Joel Villela, abogado del afectado, mencionó que si bien ese juego no aparece en la póliza del seguro, Atracciones Manzo sí les respondió a otros afectados, lo cual según el propio litigante evidencia que sí es el dueño.

Mientras tanto, Gabriel Garza enfrenta un drama ante las secuelas de una grave lesión y una batalla legal por obtener justicia exigiendo que su caso no quede impune.