Se anuncia el "Encuentro Mundial de Valores" en Monterrey

Foto: Brian Jiménez

Por decimocuarto año consecutivo María Cristina González presenta el "Encuentro Mundial de Valores", evento enfocado en las mujeres y la ejecución de valores.

Por: Brian Jiménez

junio, 01, 2022 20:53

Este primero de junio se realizó la presentación de la decimocuarta edición del evento "Encuentro Mundial de Valores" que se llevará a cabo los días nueve y diez de septiembre del año en curso en dos reconocidos recintos del estado.

En el evento, fue encabezado por María Cristina González Parás quien es presidenta y directora del referido encuentro.

El Encuentro Mundial de Valores en este 2022 se enfocará en las mujeres y el ejercicio de sus derechos por lo que las expositoras, serán 25 mujeres líderes que provienen de países como; Brasil, Estados Unidos, Canadá, España, India y México.

"El Poder Transformador de las Mujeres es el título de esta décima cuarta edición y no es un tema nuevo, es un tema que requiere nuevas formas de abordarlo, nuevas estrategias de educarlos, de cómo ejercer la igualdad de valiosos ejemplos de emprendedurismo y de nuevas estrategias para construir dentro de la moral, la espiritualidad, los valores humanos, personas, familias y comunidades inclusivas y sanas.", expuso la presidenta del Encuentro.

Asimismo, las expositoras planean sembrar en los asistentes una generación de cambio en educación, salud, economía, disminución de violencia de género, igualdad e inclusión para todos.

"Yo me siento particularmente emocionada por participar y muchas gracias por invitarme a participar en esta decimocuarta edición que a seleccionado un tema trascendente sobre todo ahorita en la actualidad que estamos viviendo y en lo personal que a mi me transforma que es el poder transformador de las mujeres que me apasiona porque lo creo, porque creo que así es.", agregó la Secretaria de Igualdad e Inclusión del Estado, Martha Herrera.

La realización de esta cumbre ya es parte fundamental de las actividades anuales del estado y desde su primera edición ha buscado fomentar los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

