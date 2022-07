Se acumulan las tinas pero sin una gota de agua

Adultos mayores que habitan en la colonia CROC sufren por la carencia del servicio y el no poder abastecerse por lo complicado que es acarrear el agua

Por: Elizabeth Cruz

julio, 14, 2022 11:07

Han pasado 15 días y en la colonia CROC, en Monterrey, las tuberías de agua están secas.

Los habitantes son principalmente adultos mayores que en estas dos semanas han sufrido de la carencia del líquido.

Juana María Rodríguez, de 67 años de edad, cuida de su esposo que, a los 80 años no puede caminar bien, por lo tanto, debe permanecer con él para su cuidado.

"Tengo todas las tinas solas, porque ya se me acabaron y no tengo quién me ayude a acarrear el agua. La toma que pusieron está lejos y es difícil ir y regresar con esta carga", manifestó.

Hace un mes tuvieron solo cuatro días con agua, hoy en día no tienen opción para comprar el vital líquido en las tiendas porque ya se agotaron las botellas y garrafones.

"Ya no hay en las tiendas, están vacías, solo alcancé a comprar tres litritos de agua", añadió Rodríguez.

A todo esto se suman las enfermedades que padecen los habitantes, lo que les impide trasladarse con facilidad a otros lugares donde sí tienen agua.