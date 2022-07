Santa Catarina inicia campaña de reciclaje

Foto: Cortesía

El gobierno de Santa Catarina realizó una campaña de reciclaje en el donde los ciudadanos contribuyeron con alrededor de 10 toneladas de material.

Por: Edson López

julio, 10, 2022 18:17

El municipio de Santa Catarina, en busca de fomentar la cultura del reciclaje, realizó una campaña de colecta de reciclaje entre sus ciudadanos.

En la colonia Cordilleras del Virrey, se instaló el "Drive Thru del Reciclaje" en donde se podrá llevar material de reciclaje de ahora en adelante, pues el municipio aseguró sería una campaña permanente.

"El Drive Thru se coloca los fines de semana, para que la gente venga y deje aquí aparatos electrodomésticos que ya no use, plásticos, fichas, pilas, porque todo eso va a parar a alcantarillas, a ríos, lagos, la idea es que no sea así, la idea es que tenga un proceso de reciclado y aquí hay una opción", dijo.

Los materiales que se concentrarán en el punto, son principalmente productos que no terminan en la basura, a los que se les puede dar un segundo uso o un trato especial para convertirlos en otros productos a partir de insumos como vidrio, aluminio, desechos eléctricos, papel, cartón, tapabocas, pilas, etc.

El alcalde Nava resaltó la importancia que tienen los padres en el fomento de la cultura verde en los menores de la casa.

El "Drive Thru del Reciclaje" se instala regularmente en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Fomento Económico y se programa llevarlo a diversos sectores del municipio.

