Sanción por traslado de 'El Bronco' al H.U.

Por no permitir el traslado del ex gobernador Jaime Rodriguez Calderon "El Bronco" al Doctors Hospital el director del Penal 2 fue sancionado por un juez local.

Por: Yolanda Chio

mayo, 04, 2022 17:30

A causa de no permitir el traslado del ex gobernador Jaime Rodriguez Calderon "El Bronco" al Doctors Hospital y trasladarlo al en su lugar al Hospital Universitario, el director del Penal 2 fue sancionado por un juez local, de acuerdo a la defensa de "El Bronco".

El abogado Gabriel García informó que el funcionario Samuel Franco Colomo fue sancionado con una multa de mil 924 pesos por no enviar al ex mandatario al nosocomio solicitado.

"El juez de control realizó una multa a directivos del Penal porque ya estaban apercibidos", explico.

"Es una sanción de carácter económico, es una amonestación lo que hace el juzgador".

García explicó que debido a que el ex gobernador no fue enviado al hospital privado solicitado, la privacidad de su expediente médico no fue respetada.

El abogado agregó que "El Bronco" cuenta con seguro de gastos médicos mayores, por lo que él se haría cargo del costo del nosocomio privado.

El domingo, el ex gobernador salió del Penal 2 de Apodaca, donde llevaba 47 días recluido, para recibir atención médica en el Hospital Universitario.

Sin embargo, su esposa, Adalina Dávalos, y su equipo legal aseguraron que se violaron sus derechos ya que esperan que el ex mandatario fuera llevado desde la noche del sábado al Doctors Hospital.