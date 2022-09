Samuel y Mariana lanzan encuesta de nombres para su bebé

Algunos usuarios ya compartieron las primeras propuestas de nombres para su hijo o hija

Por: Patricia Agüero

septiembre, 04, 2022 12:00

El pasado lunes 29 de agosto, el gobernador Samuel García anunciaron la noticia del embarazo de su esposa Mariana Rodríguez.

"Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@", se podía leer en la publicación en donde se podía ver a la pareja sosteniendo el celular con la imagen de un eco del bebé.

Las felicitaciones y los buenos deseos hacia la pareja no se hicieron esperar en sus redes sociales.

Posteriormente y ante el pronóstico de lluvias en Nuevo León, el gobernador señaló que el bebé quizá no llegó con torta, pero llegó con mucha agua.

El gobernador compartió en sus historias en Instagram el meme de una usuaria que muestra a la pareja con la ecografía del bebé diciendo: Primera imagen de Lluvia García Rodríguez. Al respecto Samuel mencionó: "Parece broma, pero es anécdota".

Mariana Rodríguez y Samuel García lanzaron una encuesta sobre cómo se llamará el bebé que están esperando ofreciendo tres opciones:

- Samuel

- Mariana

- Lluvia

Pero, también pidieron a la sociedad que le envíen sugerencias de nombre en mensaje para su futuro hijo o hija.

Entre algunos nombres que ya comenzaron a proponerle al gobernador y su esposa, se encuentran: Thor, Tormenta, André Samuel Gignac, León, Samuel Cuarto, Bomboro García Rodríguez, Nahuel Gignac García.

Por su parte, la titular de Amar a Nuevo León muestra los ultrasonidos del bebé, su pancita creciendo y los antojos que tiene por el embarazo. Se espera que el bebé nazca en el mes de abril del próximo año.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS