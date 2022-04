'Samuel se comunica todos los días conmigo': papá de Debanhi

Afirma Mario Escobar, papá de Debanhi, que el gobernador Samuel García todos los días le brinda información de los avances en la investigación

Por: Estrella Gracia

abril, 18, 2022 14:25

A nueve días de su desaparición, la búsqueda de Debanhi Escobar Bazaldúa, no cesa y su familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida.

Su padre, el señor Mario Escobar, señaló que tiene esa esperanza y que confía en el trabajo de las autoridades, incluso comentó que el gobernador Samuel García se comunica todos los días con él para darle avances de la investigación.

"Samuel (García) se comunica todos los días conmigo a las 6 de la mañana y me da los avances, siempre ha estado puntual con los datos, con los avances, con la información y cualquier duda que tengo yo, siempre le he mandado mensaje, sé que anda ocupado, mi hija no es el único caso, pero si nos ha atendido y es la verdad", manifestó.

Debanhi desapareció la madrugada del sábado 9 de abril luego de que salió de una fiesta en la colonia Nueva Castilla, en Escobedo.

Este lunes, su familia, colectivos y autoridades reiniciaron la búsqueda en zonas aledañas a la Carretera Laredo.

Colocaron volantes con su fotografía y recompensa que ofrecen las autoridades, además de peinar terrenos baldíos y detener a traileros para preguntarles por la joven.

El padre de Debanhi informó que la Fiscalía General de Justicia analiza más de 30 videos con una duración de hasta 5 horas cada uno.