Samuel presenta avances para combatir crisis del agua

El gobernador de Nuevo León aseguró que a pesar de la crisis por el desabasto de agua, sacará al estado adelante

Por: César Daniel Acosta

julio, 09, 2022 13:17

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dio a conocer los avances en los planes y desarrollos que se están implementando para combatir la crisis de agua en el estado.

A través de una serie de videos, el Ejecutivo comentó que ya se incorporaron nuevos pozos someros y profundos a la red de abastecimiento de agua, los cuales brindarán 900 litros por segundo a Monterrey y su área metropolitana.

"Hemos incorporado al sistema de Agua y Drenaje ya muchos pozos, tenemos meses perforando, para hacer pozos someros que son los de 200 - 300 metros hacia la superficie, y profundos, que tardan más pero también se están realizando", explicó el mandatario.

Según explicó García Sepúlveda, estas acciones buscan subsanar la falta del liquido vital que se encuentra en las presas Rodrigo Gómez "La Boca" en Santiago, y José López Portillo "Cerro Prieto" ubicada en Linares.

"El día de hoy ya se suman 900 litros por segundo, casi mil litros, un metro cúbico", aseguró.

Igualmente, el mandatario estatal informó que de los 12 mil litros se subió hasta 13 mil con la implementación de los pozos de agua, señaló demás que Monterrey ocupa 16 mil 500 litros para surtir la demanda ciudadana.

Del mismo modo, comentó que para el día de hoy quedaría instalada la nueva bomba de agua en la presa La Boca, para succionar más agua del embalse.

"Ahorita están instalando una nueva bomba, una nueva barcaza, en la presa de la boca para succionar más agua, por que la bomba original ya sacaba puro lodo", dijo.

De acuerdo con el Ejecutivo, con la instalación de la barcaza se estaría brindando el servicio de agua al sur de Monterrey por 40 o 50 días.

Asegura Samuel que Nuevo León saldrá adelante en el tema de agua

Del mismo modo el gobernador de Nuevo León aseguró que a pesar de la crisis por el desabasto de agua, sacará al estado adelante, al menos así lo anunció en una publicación en sus redes sociales.

"Vamos a salir de esta, ¡fuertes!, y vamos a implementar un plan hídrico para que nunca más vaya a pasar esto, yo no voy a dejarle a ningún gobernador siguiente una crisis como esta", sentenció.

El mandatario estatal comentó que "trabajando duro" y "escuchando de cerca" las necesidades de los neoloneses, es como se podrá combatir la crisis hídrica.

Asimismo, García Sepúlveda agregó que la creación de planes a corto y largo plazo, como la implementación de pipas para distribuir el liquido vital, la construcción del acueducto "El Cuchillo II", o la continuación de la presa Libertad, son los métodos surtir agua a la ciudadanía.

"Estamos haciendo todo los humanamente posible, todo lo viejo del sistema que nos dejaron con fugas, las presas secas, lo que yo me quiero comprometer con ustedes es que llueva o no llueva, el promedio o no, cuando lleguen nubes se va a bombardear se va a ponchar, vamos a sacar todo lo que se pueda de agua, vamos a sacar nuevas fuentes, pozos someros, profundos, la nueva presa libertad, y vamos por la reparación de todas las fugas", comentó el mandatario.

Además, el Ejecutivo contempla que haya apoyo de parte de la ciudadanía en cuanto al ahorro de agua.

Con información de Brian Jiménez y elhorizonte.mx

