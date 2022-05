Samuel García pide a Fernando Canales pruebas de chantajes

Ante las acusaciones del ex gobernador del estado, Fernando Canales, Samuel García arremetió pidiendo las pruebas de los supuestos chantajes.

Por: Andrea Rodríguez

mayo, 29, 2022 17:35

Después de que el ex gobernador Fernando Canales, acusara al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de realizar supuestos chantajes para que los alcaldes y diputados se cambiaron al partido de Movimiento Ciudadano, el mandatario estatal le pidió pruebas.

En rueda de prensa, García indicó que Canales envío una carta a un chat donde lo llamó "Amlito" y lo acusó de presionar a los ediles y legisladores de cambiar a las "filas naranjas".

"Veo una carta, hecha con el hígado y dicen que yo soy el niño, el impulsivo, el joven gobernador impulsivo, revolucionario... me increpa y me dice ahí está el ´Amlito´, imagínense a un ex gobernador refiriendo así al gobernador, eso lo espero de un bot, pero por favor don Fernando Canales usted fue gobernador, muestre altura.

"(Dice) Que yo mando a auditar alcaldes y diputados para que se vengan a mi gobierno, Fernando Canales quiero las pruebas, enséñame un méndigo requerimiento, un oficio, un solo procedimiento de auditoría del SAT a un político de Nuevo León o de la UIF, salvo el caso de Santa Catarina, y te firmo que no vas a encontrar ninguno", señaló el gobernador de Nuevo León.

De acuerdo al mandatario estatal, uno de los principales casos es el del alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, sin embargo, indicó que el edil fue quién acudió a la Unidad de Inteligencia Financiera a pedir una audiencia para su ayuntamiento, por lo que dijo sí cuenta con pruebas.

"Las tengo y les puedo mandar la carpeta de la UIF donde el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, vino a la UIF y le pidió que lo auto auditaran a su Secretario de Ayuntamiento, a los regidores, porque hay una persona, que se llama Víctor Pérez, que me está comprando regidores para que me golpeen en el Cabildo.

"Víctor Pérez y Jesús Nava se pelean, pide que le auditen el municipio porque le están comprando regidores y ahora yo soy el dictador, ahora el gobernador el Hitler", mencionó García.

