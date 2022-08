Samuel García arremete contra el fiscal Anticorrupción

El gobernador Samuel García llamó a Javier Garza, 'fiscal de acero', por tener cero resultados en su labor al frente del organismo en Nuevo León

Por: Fernando González

agosto, 10, 2022 11:09

Durante el evento de presentación del nuevo portal Transparencia en tus Manos, el gobernador Samuel García habló, en su discurso, sobre que Nuevo León debe ser ejemplo a nivel nacional de transparencia y de incorruptibilidad.

Fue entonces cuando arremetió en contra del fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, a quien llamó "fiscal de acero".

"Aprovecho para mandar un mensaje a quien yo llamo el fiscal de acero, a nuestro fiscal Anticorrupción de acero por cero resultados de 3,240 carpetas lleva una sentencia .003% de resultado fiscal de hacer", dijo el mandatario.

A su vez mencionó que es importante que la Fiscalía ejecute las sentencias correspondientes ya que aseguró García que de no existir sentencia, no se podría pronunciar la extensión de dominio o recuperar lo robado.

"De nada sirve tener un gobierno incorruptible si no se va a sancionar al que en el pasado robó como recuperamos todo el dinero de Isssteleón, de Agua y Drenaje, de Simeprode, de Educación, de Seguridad, si no hay sentencias. La ley es muy clara, no puedo aplicar extensión de dominio ni recuperar lo robado si no hay sentencia y la constitución es muy clara los actos de corrupción se investigan de oficio", dijo García resaltando los casos específicos donde se han visto involucrados funcionarios de la administración pasada.