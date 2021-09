Samuel denunciará penalmente por ilegalidades en Isssteleón

El gobernador electo, Samuel García, lamentó el presunto caso de corrupción en el Isssteleón, por el cual presentará una denunciará por la vía penal

Por: Elizabeth Cruz

septiembre, 22, 2021 15:10

Nuevo León.- Al darse a conocer el martes en la reunión de transición que el Isssteleón opera con una deuda millonaria, Samuel García anunció que habrá denuncias penales en su gobierno contra quien haya corrompido la institución.

En rueda de prensa, el gobernador electo lamentó lo ocurrido en donde se involucran a dos de los sobrinos de Manuel González.

"En esta semana de transición salen a relucir contratos millonario que unos ´desgraciados´ porque no tienen otro adjetivo, sobrinos del ex secretario General, Manuel González, amañaron una licitación que me va a dejar un litigio de 520 millones de pesos".

"No se vale. La friega que se han aventado nuestros doctores, nuestras enfermeras; el gran sacrificio que hacen los hospitales como el HU atendiendo gente de todo el noreste".

"A mí me da mucha rabia saber que roban y que hay corrupción en el gobierno, pero me da el triple de rabia saber que lo hagan en salud en épocas de Covid".

Finalmente, dijo que no tolerará que estos actos se queden así e impondrá una denuncia legal y paguen por lo ocurrido.

"Por supuesto: acciones penales, contundentes y contra todos los servidores públicos que cometieron ilegalidades y que en materia de salud en este contexto Covid, vean la friega que se han aventado los doctores".

"Queremos que den la cara esos dos sobrinos y el director de cómo es posible que hayan dado contratos millonarios".

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado