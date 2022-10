Samuel bromea que a Mariana no le quedó vestido

Samuel García lanzó un comentario hilarante hacía su esposa, Mariana Rodríguez, quien se encuentra embarazada, porque no le quedaba un vestido

Por: César Daniel Acosta

octubre, 15, 2022 15:37

Tal parece que el embarazo de Mariana Rodríguez ya se le va a empezar a notar, pues el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, bromeó con ella porque no le quedó un vestido.

Cabe recordar que la primera dama del Estado lleva alrededor de un mes y medio embarazada de su bebe que llevará el nombre de 'Mariel'.

Por su parte, la titular de la oficina Amar a Nuevo León comentó que no se trató de un vestido si no de un pantalón el que supuestamente no le quedó.

Finalmente, Rodríguez Cantú recordó que hoy jugarán los Rayados de Monterrey el partido de vuelta en los cuartos de final del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, por lo que aseguró que espera que ganen para que haya 'final regia'.