Salud prevé reapertura de giros la próxima semana si mejoran indicadores

| 28/01/2021 | ionicons-v5-c 15:55 | |

Nuevo León.- Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud dijo que de mejorar los indicadores la próxima semana, anunciarán reaperturas de horarios o de algunos giros, según convenga.

En la rueda de prensa de actualización, el funcionario subrayó que de autorizarse se pedirán protocolos estrictos para los negocios.

"Si disminuimos las hospitalizaciones, si disminuimos los contagios, probablemente tengamos unas reaperturas un poco extendiéndose el horario, o algunos giros.

"Vamos a ver detenidamente quien cumple con los protocolos", señaló.

De la O mencionó que se reunió con diversos sectores el día de ayer con quien acordó que el Consejo de Seguridad en Salud analizará el semáforo estatal la siguiente semana y de tener mejoría, podrían haber reaperturas.

"Si mejoran, podremos tener algunas reaperturas, no de todo, no quiero decirles que vamos a abrir, el Consejo de Salud es el que decide si abrimos o no", concluyó.