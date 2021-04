Rutas urbanas se niegan a mejorar el servicio; dejan a regios a su suerte

Ayer, los transportistas de Nuevo León advirtieron que no van a ampliar la capacidad del servicio e incluso pegaron letreros en unidades pidiendo disculpas por "no poder dar el servicio", porque dicen que no es negocio.

Con esto, los dueños de rutas urbanas se niegan a incrementar el servicio que prestan y afirman que requieren de un "rescate" para subir el número de unidades que actualmente tienen en circulación.

Esta situación choca con el avance de la reapertura económica pues cada vez crece más la demanda y las actuales unidades son insuficientes.

Y es que alrededor de 2,800 unidades de transporte público (56%) de las 5,000 que estaban en operación cuando arrancó el actual sexenio están fuera de servicio y la situación seguirá empeorando, según empresarios del ramo y la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León (ATPPNL).

Esto, advirtieron los empresarios y organismos civiles, impide dar actualmente un servicio "digno" y complicará aún más la situación ante una eventual "normalización" de actividades por el posible regreso a clases presenciales. De hecho, desde hace semanas, los camioneros empezaron a colocar en unidades urbanas como son las rutas 214 y 223 leyendas en las que advierten de la situación.