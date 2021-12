Robo de autos sigue 'acelerado' en Nuevo León

A partir de 2019, el hurto de autos vuelve a repuntar en el estado y el año actual, aún sin concluir, supera en 36% a 2020

Por: Andrea Rodríguez

diciembre, 16, 2021 07:03

Comentarios

Nuevo León sufre un repunte en el robo de autos, delito que sigue "acelerado" y prueba de ello es que desde noviembre pasado ya se superaron todos los casos del 2020 y, según expertos, urge atender el tema pues este delito es detonante de otros más graves.

Hasta noviembre de este año, en la entidad se habían registrado 3,474 robos de vehículos mientras que en todo el 2020 fueron 2,549, es decir, hay un incremento de 36% según revelan cifras dadas a conocer esta semana por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El exsecretario de Seguridad de San Pedro, Marcial Herrera, dijo que actualmente hay un esfuerzo por enfrentar ese delito, pero que fue creciendo porque el Bronco no le daba "herramientas" a la Secretaría de Seguridad, encabezada por Aldo Fasci, para combatirlo como era debido.

"Fasci no nos estaba rindiendo en el gobierno de Jaime Rodríguez El Bronco porque no me le daban herramientas, nada para que pudiera sacar adelante a nuestro estado", indicó Marcial Herrera.

Las estadísticas señalan arrojan que si bien en los primeros dos meses del gobierno de Samuel García el delito se ha contenido respecto a los últimos dos meses de Jaime Rodríguez, como quiera sigue siendo muy superior si se les compara con los mismos meses del año pasado.

Y es que en octubre de este año, que fue el primero de García al frente de la gubernatura, se registraron 323 robos de autos que son 47% que los 219 de octubre del año pasado mientras que en noviembre de este año fueron 316 que son 49% superior a los 212 de noviembre del 2020.

El director del Semáforo del Delito, Santiago Roel, señaló que este delito suele luego apalancar otros más graves como la venta de droga y asesinatos.

'Es muy importante bajar el delito de robo de vehículo porque está muy relacionado con algunas bandas del crimen organizado y también relacionado con la honestidad de la policía y la Fiscalía', señaló Roel.