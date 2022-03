Roban cotorros de domicilio en Monterrey; ofrecen recompensa

Una joven ofrece recompensa de 20 mil pesos para recuperar a sus loros que fueron sustraídos de su domicilio, en la colonia Martínez

Por: Brenda Reza

marzo, 10, 2022 09:37

Mediante una publicación de Facebook, una joven ofrece una jugosa recompensa por dar con el paradero de dos cotorros que fueron sustraídos de su domicilio.

En la publicación la joven informó que personas desconocidas ingresaron al domicilio de su madre y se robaron dos cotorros y un iPad.

"Los sustrajeron de adentro de casa de mi mamá en la calle Rafael Nájera en la colonia Martínez. El de frente amarilla se llama Romeo y el de frente roja se llama loquillo".

"Romeo no come si está en otro lugar que no sea mi casa!!!", dice a publicación.

"La persona que se los llevó le pido de corazón que los regrese", escribió Alondra Nahomí.

