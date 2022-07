Revela Aldo Fasci que salió mal en pruebas de leucemia

El secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci, dejaría el cargo para tratar su enfermedad, luego de confirmar una evolución de la leucemia que padece

Por: Olivia Martínez

julio, 11, 2022 11:44

Comentarios

El secretario de Seguridad, Aldo Fasci, reveló que salió mal en sus exámenes de leucemia y que en próximos días se determinará si sigue o no en el cargo.

Al terminar la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno, el funcionario estatal abordó el tema de la leucemia que padece.

"Sí salí mal en mis exámenes, sí me tengo que tratar. Debo decirte que no me pienso morir de leucemia, pero para eso necesito tratarme; si no, sí me voy a morir de leucemia", expresó.

"Hay métodos más eficientes para morirse que ése. Es lo que tenemos que ver. Ya después de que nos indiquen el tratamiento, que será en estos días", explicó.

Aclaró que el gobernador Samuel García ya está enterado de la evolución de la enfermedad y verá con él lo que sigue por hacer.

"Ya veremos con el gobernador qué sigue. Los médicos y el gobernador son los que tienen que tomar la decisión más adecuada para Nuevo León", sostuvo.

Mientras tanto él sigue al frente de las tareas de seguridad.

"Aquí estoy todavía", aseveró.

Refirió que con la leucemia ya tiene muchos años.

El funcionario tiene ese padecimiento desde el 2009, cuando era secretario de Seguridad del gobierno estatal.

"Con el gobernador (lo comenté), sí, claro... pero tenemos que esperar a unos exámenes, yo creo que en esta semana los tenemos", declaró.

Tras eso, se resolverá si sigue o no al mando de la corporación.

"Ya se tomará la decisión más sabia para Nuevo León", aseguró.