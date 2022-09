Retoman 'cruzada' contra edificios sin factibilidad de agua

Reinicia AyD lucha por ordenar edificios irregulares en factibilidad de agua, y hasta les harán firmar pagarés para ponerlos en regla

Por: Andrea Rodríguez

septiembre, 26, 2022 07:06

Debido a que muchos desarrollos de edificios de departamentos "le han visto la cara" a las autoridades del estado, el gobierno de Nuevo León se pondrá estricto con quienes no cumplan con la factibilidad de agua. Y en ese sentido, ayer, Agua y Drenaje confirmó que retomará su "cruzada" contra los desarrollos incumplidos con la factibilidad de agua e incluso advirtió que se aplicarán sanciones más estrictas tras un cruce de información con el municipio de Monterrey.

De hecho, afirmó, forzarán a los desarrollos en cuestión a firmar una especie de pagaré, para que así garanticen realizar las obras que se requieren para obtener la factibilidad de agua; pero en caso de no acercarse a negociar, advierten que les suspenderán la conexión al agua y hasta al drenaje sanitario.

La dependencia estatal hizo saber que quienes si quieran regularizarse se les pedirá una carta de crédito por el costo de las infraestructuras necesarias para la conexión a la red general de agua potable y drenaje sanitario. Mientras que a los que se resistan a cumplir no se les permitirá conectarse.

En entrevista, el director de la paraestatal, Juan Ignacio Barragán, señaló que estarán cruzando el padrón de "depas sin agua" con el municipio de Monterrey, para poder presionarlos aún más.

El funcionario ha reconocido, por otro lado, que se darán opciones a quienes quieran regularizarse y se "acerquen".

Les pedirán, sin embargo, firmar un documento tipo "pagaré" para que se formalice el compromiso de regularización y "no les vean la cara".

"Se les va a solicitar una carta de crédito por el monto estimado de la infraestructura, ¿Por qué? Porque ya nos han visto la cara bastante, entonces, si no me demuestras con una carta de crédito que la vas a construir, pues no te vamos a ir a dar agua y te vamos a ir a tapar el drenaje", aseveró.

De igual forma, Barragán indicó que se realiza un mapeo de los desarrollos para crear un padrón, y dijo que se estima que hay 80 edificios que "están mal" o en algún tipo de incumplimiento y que se integrarían a dicho listado, de la mano de sus respectivas empresas.

Cabe precisar que el 22 de septiembre, Juan Ignacio Barragán, informó que se alista crear un padrón para "meter en cintura" a empresas que aún presenten incumplimiento en materia de infraestructura hídrica en sus edificios o desarrollos.

Unirán fuerzas con Monterrey

La dirección de Agua y Drenaje unirá fuerzas con el municipio de Monterrey para cotejar su lista de edificios que no cumplen con la factibilidad de aguas y conocer más de su situación para poder ejercer acciones conjuntamente.

De acuerdo con el director de Agua y Drenaje de Monterrey, en esta semana se prepara una reunión para intercambiar información con el municipio de Monterrey y así conocer el número de edificios que se encuentren en condiciones irregulares en el suministro de agua.

"Estamos en diálogo con el municipio de Monterrey y estamos cruzando la información que tienen ellos con la que tenemos nosotros para en unos próximos días tener un dictamen de cuantos edificios están mal, pero todavía no concluimos.

"Esta semana debemos de juntarnos para intercambiar esa información", mencionó Barragán. De acuerdo al director de la paraestatal, al municipio de Monterrey es a quién le toca clausurar los edificios, mientras que a Agua y Drenaje de Monterrey le corresponde quitar los medidores de quienes incumplan.

Fue el pasado 16 de agosto cuando Agua y Drenaje (AyD) reveló que hay desarrollos inmobiliarios en la urbe regia que ofrecen departamentos sin contar con la factibilidad de agua.

Además, la paraestatal detalló que estos edificios de departamentos no cuentan con los permisos en regla para conectarse a la red de agua y drenaje sanitario.

Por su parte, el secretario del Medio Ambiente de Nuevo León, Alfonso Martínez Muñoz, subrayó que hasta el momento su dependencia ha inspeccionado 19 edificios en la zona metropolitana de Monterrey, sin embargo, precisó que aún está pendiente el resultado de dichas visitas a los desarrollos.

Con información de elhorizonte.mx