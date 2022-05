Respalda Samuel García a Jesús Nava

Foto: Cortesía

El gobernador de Nuevo León y el alcalde de Santa Catarina mantuvieron una reunión privada en donde acordaron un plan de trabajo en beneficio de la población.

Por: Redacción INFO7

mayo, 26, 2022 18:18

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, levantó la mando del alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, tras terminar el evento en el que se anunció el proyecto "Distrito Virgen", que contempla un distribuidor vial, espacios públicos y la conexión con el tren suburbano.

El gobernador y el alcalde dialogaron en privado y establecieron un plan de trabajo conjunto en favor de Nuevo León y de Santa Catarina.

Ayer, 25 de mayo, el presidente municipal de Santa Catarina se afilió a Movimiento Ciudadano tras haber renunciado el 20 de mayo a 18 años de militancia en el PAN, partido con el que llegó a la alcaldía y a ser diputado local por dos períodos.

Respecto a su cambio de partido, Nava aseguró que la ciudadanía no se ha sentido traicionada o molesta.

"Yo no la he sentido traicionada, yo he ido a dos recorridos y hoy (miércoles) estuve con más de 450 personas. La gente quiere resultados, trabajo, hechos, transparencia en los servidores públicos, la gente no votó por un instituto político", explicó.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS