Reportan detención de cuatro mujeres durante protesta

De acuerdo con las manifestantes, las mujeres fueron detenidas y llevadas al interior del Palacio de Gobierno.

Por: Fernando González

abril, 10, 2022 21:29

Tras desatarse la violencia al exterior de Palacio de Gobierno, cuatro mujeres aseguran haber sido atacadas y privadas de su libertad por la policía estatal.

Hasta el momento se desconoce la ubicación de dos jóvenes que fueron detenidas e ingresadas al Palacio de Cantera; se dijo que una de ellas es menor de edad, sin embargo, se desconoce su nombre.

"Yo hice todo mi esfuerzo para poder rescatar a mi esposa que se la estaban llevando para adentro del palacio y ya cuando estaba tratando de ingresar fue cuando me golpearon y me rasgaron la ropa", agregó la manifestante, quien aseguró que ella y su esposa recibieron un mejor trato por ser una personalidad conocida, pero que las otras dos chicas con quienes también aseguró interactuar no pudieron recibir el mismo trato.

Los padres de Cecilia, una de las dos jóvenes detenidas por la policía, fueron a revisar al Centro de Denuncia Alamey, pero las autoridades les información que no llegó a ese lugar.

Al revisar la ubicación GSdel celular de Cecilia, señalaron que la policía le estaba "dando vueltas" por la ciudad.