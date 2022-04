La reportan como desaparecida; afirma que huyó por violencia

Regina Monserrath de 14 años de edad pidió a la comunidad no compartir su reporte de búsqueda

Por: Redacción INFO7

abril, 13, 2022 10:00

La Agencia Estatal de Investigaciones emitió un reporte de búsqueda para localizar a Regina Monserrath Gutiérrez Borrego de 14 años de edad.

El reporte señala que la menor fue vista por última vez en la colonia Portal de Lincoln en el municipio de García.

Inmediatamente los usuarios de redes sociales comenzaron a compartir la ficha de búsqueda para localizar a la menor, en medio de un ambiente de zozobra por la desaparición de mujeres en la entidad.

Sin embargo, la tarde de ayer fue la propia Regina quien pidió a la comunidad no compartir su ficha de búsqueda y aclaró que huyó de su casa porque su madre la golpea y se fue a vivir con la familia de su novio.

"Todos los que lean esto no lo compartan son mentiras, esa señora que dice ser mi madre me golpea, deja que su novio me insulte y me diga groserías ya fue mucho a parte me dejaba una responsabilidad que no es mía, era cuidar a una bebé de 1 año, una bebé que tiene que depender de mí, aparte estoy enferma de anemia", escribió la menor en una publicación de Facebook.

Agradeció a la familia de su novio por ofrecerle "techo, estudios y comida" y aseguró que está mucho mejor y feliz.

En la publicación etiquetó a su mamá Alexa Kailini Andrómeda y le pidió que ya no siguiera mintiendo.

"Ya no mientas si tú misma me decías que te haría un gran favor si me largaba ya te lo cumplí", sentenció la menor.

Familia de Regina reacciona a publicación

Tras la explicación de Regina en su cuenta de Facebook, varios familiares le mostraron su apoyo, sin embargo, lo hicieron a "regañadientes".

Le reclamaron que escapó de su casa porque no quiere estudiar ni trabajar, además le pidieron que se saliera de la casa de su novio para no meter en problemas a su familia, incluso un tío de ella amenazó con denunciar a "esas personas".

Otra persona que se identificó como su medio hermano, también se pronunció y le expresó todo su apoyo.

