Reporta fuga de agua y le dicen que la repararán en dos días

Vecina que realiza reporte a Agua y Drenaje denuncia una mala atención del personal para atender esta fuga de agua potable

Por: Fernando González

septiembre, 28, 2022 09:40

Una fuga de agua potable se presentó muy temprano alrededor de las 04:00 horas, cuando un medidor de agua se reventó dejando una fuga con alta presión, en la colonia Los Fresnos Norte, en el municipio de Apodaca.

Pero la fuga pasó a segundo plano, pues la señora Mariana Garza, al querer hacer su reporte con Agua y Drenaje, recibió un mal trato durante la llamada, ya que tuvo que realizarlo en tres ocasiones y aseguró que en cada una fue atendida por operadores con mala actitud.

"Muy mal servicio, contestan enojados y no te atienden, me dieron las siete de la mañana y volví a marcar, la muchacha muy enojada me atendió y mejor le tuve que colgar", relató la vecina.

A pesar de los malos tratos, lo que sorprendió y molestó a la afectada, fue que el operador de Agua y Drenaje le dijo que se encontraban saturados de trabajos y no podrían atender su fuga de agua hasta dentro de dos días.

La solución para la señora Garza fue colocar un bote para evitar que el agua siguiera entrando a su vivienda y evitar que se hicieran charcos en la calle, por desgracia no tiene agua y aunque aseguró que tiene unos cuantos botes guardados, dijo que no serían suficientes.