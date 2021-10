Repone Secretaría de Bienestar tarjetas de 68 y más

Por: Estrella Gracia

octubre, 06, 2021 11:44

La Secretaria del Bienestar está entregando la reposición de las tarjetas bancarias en color rojo que se les habían vencido a los beneficiados del programa 68 y más.

La entrega se está haciendo en el Parque España, únicamente a los habitantes de Monterrey que hayan sido contactados por personal de la dependencia federal.

Es decir, si aún no lo contactan no es necesario que se presente porque probablemente aún no está disponible la nueva tarjeta.

Personal de la Secretaría del Bienestar manifestó que varios de los adultos mayores que están registrados no dejaron un teléfono de contacto, por lo que es importante se comuniquen a la línea telefónica 8181308300 para que les confirmen si está disponible su tarjeta, así como la fecha y hora que pueden pasar a recogerla.

