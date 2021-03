Renuncia asesor jurídico de Pesquería: truena tras presiones para apoyar a hijo del alcalde

El asesor jurídico del municipio de Pesquería, Ramiro García Cobos, denunció que es víctima de presiones y amenazas por parte de personas ligadas al alcalde Miguel Ángel Lozano quien busca dejar a su hijo Iván Patricio como su sucesor

Monterrey.- El asesor jurídico del municipio de Pesquería, Ramiro García Cobos, denunció que es víctima de presiones y amenazas por parte de personas ligadas al alcalde Miguel Ángel Lozano quien busca dejar a su hijo Iván Patricio como su sucesor.

García Cobos dijo que ante tal escenario presentó su renuncia al cargo pues tema por su integridad.

De acuerdo con García Cobos se le estuvo presionando para que apoyara el proyecto de Patricio Lozano, sin embargo, debido a que él no quería ayudarlo, se le estaba dando a entender que se pondría a otro abogado en su lugar.

"Me mandaron a otro abogado preguntándome precisamente ´¿Este espacio está solo verdad? Para venir aquí´ y siendo yo el director jurídico y sin que me dieran otra orden de los superiores.

"Son cosas entendibles, si están llegando de esa manera es por la razón de que están sintiendo que no me acomodo al proyecto de ellos", mencionó el exasesor jurídico de Pesquería.

Miguel Lozano Munguía llegó al cargo bajo las siglas del PRI, pero ya renunció y ahora impulsa a su hijo postulado por el PAN.

García Cobos señaló que hubo una serie de situaciones con las que no concordaba y por las que no quiso apoyar el proyecto de Iván Patricio Lozano, entre las que mencionó que vio que al candidato le falta madurez.

"¿Por qué no me acomodo al proyecto de ellos? Porque realmente para mí el joven Patricio Lozano es una persona que todavía le falta madurez y le falta madurez porque a su corta vez se ve que no ha tenido responsabilidades y no es una persona de decisiones.

"En un principio nos lo presentaron y de alguna manera él daba entender que iba a hacer las cosas, suceden de que en el momento que se requería apoyar a la gente para su campaña (no lo hizo) ... al no llegar a cumplir eso que la gente requería cómo apoyo, finalmente tomé la opción de no apoyarlo", indicó.

Hasta el momento, García Cobos señaló que está meditando qué acciones tomar ante esta situación, en la que fue presionado y tuvo que renunciar.