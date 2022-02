Relata regio detención en Aeropuerto para incautar vapeador

Sorprende a joven acciones del SAT contra pipas de vapor; juristas señalan que confiscar aparatos es un total abuso de autoridad

Por: Rosalinda Tovar

febrero, 04, 2022 07:21

Comentarios

Nuevo León.- Tras darse a conocer que a pesar de que no está prohibido portar cigarrillos electrónicos, agentes del SAT los estaban confiscando en el Aeropuerto de Monterrey, un regiomontano confirmó que sin explicar el motivo de la ilegalidad, se los retiraron al arribar a la ciudad.

Alejandro, quien optó por el anonimato, viajó a Francia a visitar a su familia llevando consigo cinco dispositivos de este tipo que compró en el país para su consumo durante su estancia; sin embargo, al no terminárselos, trajo consigo dos, los que le generaron una problemática con un aduanero.

"Cuando llego a Monterrey, me toca un chequeo de maleta, y el aduanal me checa la maleta y ve los cigarros electrónicos y me dice ´usted no puede traer los cigarros electrónicos´ y le dije ´pero yo los compré aquí´ y me dice ´sí, pero no tiene derecho de introducirlos al país´, lo cual me sorprendí", relató el afectado.

Mencionó que no trató de poner resistencia, pues desconocía si la acción del agente tenía que ver con alguna nueva disposición en la ley, ya que el personal no le explicó por qué razón era ilegal.

"Yo más que nada me quedé con la duda, de ´es ilegal, porque pensaron que iba a vender´, lo cual es un poco estúpido, porque nada más iban dos, no me traje cigarrillos electrónicos de vuelta", indicó Alejandro.

El regiomontano regresó a la metrópoli el pasado 15 de enero, y aunque dijo que no lo multaron, pero que sí le generó incertidumbre que se los quitaran, puesto que en el vuelo de ida no le hicieron ninguna observación, a pesar de llevar uno de los dispositivos en el equipaje de mano.

"De ida todo bien no hubo ningún problema, no me dijeron nada, no leí ningún reglamento de la aerolínea que dijera que no podía llevar cigarrillos electrónicos, de hecho llevaba un cigarrillo electrónico abierto no cerrado en mi mochila de mano y no hubo ningún problema", apuntó Alejandro.

Ayer jueves, INFO7 publicó que la medida es ilegal, pues de acuerdo con abogados no existe una ley que prohíba portarlos o consumirlos.

Incluso, esta edición se dio a la tarea de preguntar vía redes sociales oficiales del Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde expresamente se indicó que llegaríamos en un vuelo de Houston a la ciudad, pero portábamos un cigarrillo electrónico, cuestionando si existía algún problema a lo que se nos respondió: "Está prohibido utilizar los cigarros electrónicos dentro del Aeropuerto y/o los aviones, recomendamos que lo transportes en tu equipaje documentado", se lee en la contestación.

Es decir, que las mismas autoridades aeroportuarias no hacen alusión a que no se puede introducir, siempre y cuando vaya documentado, situación en la que se encontraba el afectado.

Ante esto, el abogado Mariano de León, resaltó que sería una conducta arbitraria el quitarlo, y recomendó que a quienes se topen con estas medidas, soliciten una constancia de la retención del artículo.

"Ninguna autoridad te puede privar de tus posesiones. Sería una conducta totalmente arbitraria, ilegal e incluso creo yo que podría rayar en un abuso de autoridad, a menos que haya una ley que específicamente lo contemple, pero como te lo digo, no existe y veo difícil que pueda existir que prohíba tener un cigarrillo electrónico", puntualizó el abogado Mariano de León.

Cabe precisar que en el país la producción y comercialización de vapeadores están prohibidas, pero algunos establecimientos o máquinas expendedoras los comercializan debido a que los dueños de esos negocios consiguieron un amparo cuando se oficializó el decreto para prohibirlos.