Regresa ruta 419 a dar servicio tras quejas de usuarios

La ruta había dejado de realizar su recorrido desde el pasado lunes, pero este viernes regreso a la circulación tras la denuncia de usuarios

Por: Fernando González

agosto, 12, 2022 10:20

No estaba muerta, andaba de parranda la ruta 419. Y es que luego del reporte que levantaron los habitantes de la colonia Dos Ríos, en el municipio de Guadalupe, por arte de magia regresó la ruta perteneciente a la línea de transportes Metrobús.

Desde el pasado lunes, la ruta sin previo aviso, dejó de circular y esto causó que los vecinos tomaran medidas alternas haciendo que gastaran más dinero y extendiendo el tiempo de traslado de 30 a 50 minutos.

Pero hoy muy temprano en la estación Exposición, una de estas unidades se encontraba en su parada asignada.

Al dialogar con el conductor mencionó que él no había trabajado toda la semana, pero que iba entrando y no supo nada sobre el paro laboral, pero afirmó que las unidades nunca dejaron de circular, lo cual fue mentira pues días antes en un recorrido por la colonia Dos Ríos los usuarios aseguraron que ya no estaba pasando.

También aseguró el chofer que de 3 a 4 unidades estaban trabajando de forma simultánea para dar un servicio oportuno, lo cual también resultó mentira, pues fue monitoreada la estación Exposición, en Guadalupe, y desde las 06:50 horas que salió la unidad 169 de dicha ruta, no hubo otra que llegara a la parada hasta las 08:10 horas y la unidad que llegó fue la misma.