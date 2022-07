Regios se llevan una sorpresa esperando a que pase el tren

Foto: Especial

Que sorpresa se llevaron los conductores mientras esperaban a que el tren los dejara pasar.

Por: Edson López

julio, 24, 2022 15:43

En Monterrey, es bien sabido que las rutas de ferrocarril atraviesan por cruces importantes de la zona metropolitana.

Los regiomontanos, están acostumbrados a llegar tarde a sus destinos a causa de un tren que realiza su ruta en ese mismo espacio tiempo.

Estas situaciones dan paso a momentos de tensión, estrés o incluso aburrimiento. Pero este no fue el caso de los conductores que durante la noche del 23 de junio, se llevaron una sorpresa mientras esperaban que la locomotora les permitiera seguir su camino.

Un video que circula en redes muestra el momento en que una batucada desciende de un vehículo y comienza a dar un espectáculo a los conductores mientras esperaban.

El momento, no solo tomó por sorpresa a los conductores que ansiaban a que el tren terminara de circular, si no que también, a unos transeúntes que se encontraban en el lugar, quienes no perdieron el tiempo y se acercaron para "limpiar la pista" con unos pasos de baile.

No solo la batucada se llevó las palmas del público, pues un acordeonista bajaría de un vehículo para unirse a los músicos y detrás de él, un trompetista de lo que parece ser un mariachi.

El hecho aminoró la espera de los ciudadanos, que, en cuanto la máquina terminó su recorrido por la calle, comenzaron a pitar a modo de juego para que los músicos despejaran el lugar y seguir su camino a sus destinos.

