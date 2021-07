Regio cancela su boda porque su novia no quería atender a sus 3 hijos

Tras cancelar su compromiso, el joven anunció en redes sociales que estaba vendiendo su paquete de boda de 86 mil pesos a solo 60 mil pesos

Por: Luz Camacho

julio, 14, 2021 09:17

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Un joven del municipio de Guadalupe, Nuevo León, se hizo viral luego de anunciar en redes sociales que estaba vendiendo su paquete de boda porque decidió cancelar su compromiso.

Pasaron solo 24 horas para que James volviera a publicar que ya había vendido el paquete matrimonial, que incluía salón de fiesta, banquete, registro civil, Iglesia, fotografías, pirotecnia, pastel y hasta cerveza, a una pareja integrada por Alan y Liz.

¿Por qué canceló la boda?

Jame Flores, quien es papá de tres niños, producto de una relación anterior, dijo que decidió poner fin a su compromiso al asegurar que su prometida no les daba la atención suficiente a los menores.

James le deseó a la pareja que le compró el paquete una bonita boda y una larga vida de esposos "no peleen por favor pues yo en mi caso no se pudo, la verdad estaba muy triste pero gracias a ustedes ayer me anime , me hicieron el día ayer con todo esto que se hizo viral".

¿Fue falso?

Pese a que muchos internautas mostraron su apoyo al joven regio, algunos dudaron de que esto fuera verdad ya que fue participante de Enamorándonos USA y es creador de contenidos en 𝕿𝖎𝖊𝖗𝖗𝖆 𝕻𝖗𝖔𝖕𝖎𝖆 𝕹𝖊𝖜𝖘, que en su descripción pone "PUBLICIDAD INTELIGENTE tomas con drone, videos de calidad para tu negocio", además de tener un canal de youtube llamado "KalebrunosTV".