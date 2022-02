Refrendo de motos aumenta hasta 300%

Derecho de motocicletas para circular en Nuevo León pasa de $150 a más de $600 pesos y conductores se quejan a través de redes sociales

Por: Andrea Rodríguez

febrero, 01, 2022 10:04

Nuevo León.- Los dueños de motocicletas se han llevado una sorpresa al acudir a pagar su refrendo vehicular, pues tuvo un incremento de hasta un 300 por ciento.

Algunos usuarios han dado a conocer que de haber pagado $150 pesos el año pasado, este año tuvieron que desembolsar más de $600 pesos.

Uno de los usuarios que compartió en redes sociales el recibo de pago de su refrendo evidencia un cobro de $627 pesos más $40 pesos de donativos, sin embargo, con los subsidios y otros descuentos le da un total de $604 pesos cuando el año pasado Miguel Ángel Velázquez, quien habita en la colonia Huinalá, en Apodaca, señaló que sí fue un aumento muy alto, pues a él también le apareció en más de $600 pesos.

Agregó que el costo es básicamente a lo que les cobran por renovar la licencia.

"Chequé por vía internet, me aparece un total de $627 del refrendo del 2022...me hacen un descuento, pero son $63 pesos, no es prácticamente nada.

"Nosotros tenemos licencia de manejo y se nos vence cada 4 años, entonces es lo que vale renovar una licencia y que hayan aumentado el refrendo de los vehículos en esa cantidad la verdad me parece algo muy exagerado", indicó Velázquez.

Para Miguel Ángel el aumentó fue muy alto, dado que algunos compañeros batallan para poder renovar su licencia y ahora que tendrán que pagar la misma cantidad por el refrendo será una situación complicada.

"Hay muchos motociclistas que a veces no tienen para pagar eso o no han podido pagar su licencia, no han podido renovarla, que haya aumentado un 300% pues si es un golpe fuerte", agregó el motociclista.