Recuerdan y piden por afectados de incendio en edificio

Una congregación cristiana realizó un servicio religioso afuera del edificio incendiado en el Centro de Monterrey; piden por familias afectadas

Por: David Cázares

mayo, 17, 2022 22:43

Nuevo León.- Integrantes de una iglesia que se ubicaba en el edificio incendiado el fin de semana en centro de Monterrey, oficiaron un servicio religioso al exterior del clausurado inmueble, donde recordaron y pidieron por las familias afectadas.

Decenas de miembros de la congregación cristiana "Adulam" se reunieron desde las siete de la tarde al aire libre, a escasos metros de donde ocurrió el siniestro.

Tras entonar cánticos, elevaron una oración para los comerciantes afectados por el cierre del edificio, por quienes habitaban en el lugar y por la familia de la joven Monserrat, quien perdió la vida a consecuencia del incidente.

"Literalmente, perdimos todo lo material, hermanos, pero no la fe. No perdimos la esencia de nuestra vida, lo que nos sostiene, que es Dios. Eso no nos lo pueden quitar.", comentó el pastor durante su mensaje.