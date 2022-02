Recuerdan el poder de la oración para pedir que llueva

Veneración al Cristo de la Expiración está relacionada con el agua y la lluvia, por lo cual piden recurrir a la fe para pedir que llegue la lluvia a la región

Por: Brian Jiménez

febrero, 17, 2022 10:30

Nuevo León se encuentra en una crisis muy grave por problemas del agua y parece que lo único que queda, es la fe.

Nos dimos cita en la Iglesia de Guadalupe, donde encontramos al sacerdote Marcelo Varela y le cuestionamos sobre el Cristo de la Expiración que su veneración está relacionada con el agua y la lluvia.

Ahora es cuando nos damos cuenta que nos hemos excedido en el uso de este recurso y la situación no está controlada.

"De una manera particular en estas fechas, me refiero en estos tiempos en los cuales el ser humano controla muchas cosas, sin embargo, hay un elemento muy particular y que no se escapa de su control, es precisamente esto, la naturaleza, a través del regalo de Dios que es el elementos que nos da vida, que es el agua", expresó el sacerdote.

Considera que solucionar el problema del agua es tarea de todos, sin importar religión, profesión o poder adquisitivo, anteponiendo la fe.

"Aquí tenemos varios elementos que entran en juego, primero concientizarnos y pedirle con insistencia a Dios que es nuestro padre y que nunca nos abandona, insistirle y pedirle que nos conceda el don de la lluvia", indicó.

El Cristo de la Expiración tiene su base en la Iglesia de Guadalupe y los fieles se han dado cita para pedir encarecidamente el don de la lluvia.