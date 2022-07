Reconoce Samuel García a Aldo Fasci por cuidar a Nuevo León

El ahora ex funcionario se retira debido a problemas de salud, será remplazado por el Comisario General de Fuerza Civil, Gerardo Saúl Palacios Pámanes

Por: Olivia Martínez

julio, 15, 2022 09:41

El gobierno del Estado realizó una ceremonia de reconocimiento para despedir a Aldo Fasci, quien deja el cargo de secretario de Seguridad para atender sus problemas de salud.

En el acto, Fasci Zuazua lloró, junto al gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, a quienes también se les salieron las lágrimas.

Fasci fue arropado por funcionarios y policías.

"Me voy, pero sigo con mi corazón con ustedes... el cuerpo ya no me deja", dijo.

En el evento estuvieron los titulares de las diversas dependencias del gabinete.

El gobernador Samuel García reconoció su labor para cuidar a Nuevo León y se refirió a él como muy profesional, ''entrón" y "echado para adelante".

Aseguró que la inseguridad es un monstruo y que Fasci lo ha enfrentado.

Fasci será sustituido por Gerardo Palacios, comisario de Fuerza Civil.

El reconocimiento público fue en los patios del Palacio de Gobierno.

Fasci entrará en un proceso de quimioterapia por la leucemia que padece.