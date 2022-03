Reconoce estado rezago educativo en el nivel básico

El resultado de dos años de confinamiento para los alumnos ha sido catastrófico, pues se ha perdido mucho aprendizaje y esto ha causado un rezago educativo

Por: Fernando González

marzo, 21, 2022 08:49

El saldo que arrojó el confinamiento de los alumnos que durante casi dos años que se quedaron en casa y no fueron a la escuela es grave, según una evaluación hecha por la Secretaría de Educación de Nuevo León.

La valoración entre alumnos de sexto grado de escuelas primarias ubicadas en sectores vulnerables reveló que de manera urgente el 82% requiere apoyo en la materia de Matemáticas y el 67% en Español, y sólo un 5% de los estudiantes tiene un buen dominio de ambas materias.

Esta pobreza en el aprendizaje implica que la gran mayoría los estudiantes del último grado de primarias en zonas marginadas no comprenden lo que leen, no pueden redactar un resumen histórico, no hacen operaciones matemáticas básicas, como suma y resta con decimales y fracciones, y se equivocan al calcular en metros y centímetros el perímetro de polígonos y del círculo y el área de rectángulos.

Antes de la pandemia, el 44% de los alumnos no comprendían lo que leían y el 56% no hacía operaciones aritméticas básicas, pero tras la pandemia eso se agravó: el 70% no asimila la lectura, y el 80% no resuelve los problemas matemáticos elementales, con lo que Nuevo León está en una fase similar a Guatemala u Honduras.

El diagnóstico de Sexto Grado de Primaria sobre los Aprendizajes Imprescindibles y Habilidades del Siglo XXI, lo dio a conocer la secretaria de Educación en Nuevo León, Sofialeticia Morales, en la conferencia Nuevo León Informa.