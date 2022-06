Reconoce estado a 1,904 trabajadores de la educación

Foto: Cortesía

Por: Andrea Rodríguez

junio, 15, 2022 19:56

La Secretaría de Educación de Nuevo León reconoció 1,904 trabajadores que cumplen 10,15,20,25,30,35,40 y 45 años de servicio, entre los que se encuentran empleados en las categorías de administrativo, secretarias, trabajadores sociales, prefectos, mecanógrafas, bibliotecarios, niñeras, contralores, asistentes de almacén, veladores e intendentes.

Durante el evento, realizado en las instalaciones de Cintermex, la Subsecretaría de Recursos Humanos, María Eugenia Castrellón de León, en representación de la Secretaría de Educación, Sofialeticia Morales Garza, emitió un mensaje a nombre de la funcionaria, donde destacó el trabajo que realiza cada uno desde su trinchera en beneficio de la gestión del sistema educativo.

"Ustedes son parte fundamental de una cadena de servicio y apoyo que nos permite contar con escuelas dignas y abiertas; que le permite a las personas la posibilidad de titularse; y que hace posible que nuestra Secretaría pueda crecer, mejorar y trascender a lo largo de los años.

"En estos nueves meses que me ha tocado estar al frente de la institución, he podido conocer a muchos de ustedes y apreciar la labor idealista, tesonera y dedicada que los caracteriza. Nuevo León les debe un justo reconocimiento por este trabajo que se manifiesta a todos los niveles de la sociedad. Y me parece indispensable reconocerlos por un esfuerzo que día con día estimula y fomenta el crecimiento de nuestro estado", mencionó Castrellón de León.

Entre los homenajeados de las Secciones 21 y 50 del SNTE 1, 232 son mujeres y 672 hombres.

Todo el personal homenajeado recibió un incentivo económico que corresponde a los años de servicio, además de un diploma.

