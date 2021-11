Rechaza Federación se pida 'pasaporte de salud' en negocios

"La federación no está de acuerdo con eso porque es un tema de derechos humanos, el que se quiera vacunar que se vacune y el que no se quiera vacunar que no lo haga.

"Nosotros no lo hemos visto, pero yo considero que ese tema a nivel federal no se va a pedir", afirmó Díaz Delgado.

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Jorge Moeller, apuntó que el tema sí se ha analizado entre integrantes del gremio, pero todavía el sector salud no se los ha planteado.

Díaz Delgado, por su parte, señaló que, si en las mesas de coordinación entre el estado y la federación se llegara a plantear la medida, la autoridad federal se opondría a ella.

"A nivel federal no (se ha comentado), en la mesa estatal tampoco lo hemos comentado. No sé si sea un tema que traiga el sector salud a nivel local de alguna manera, pero a nivel federal este tema no está contemplado", subrayó la funcionaria.

Con información de El Horizonte