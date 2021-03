Reapertura en Nuevo León elevaría el PIB al 5.9%

Lo previsto toma en cuenta la reapertura del comercio al por menor; los servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y recreativos; y los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebida

| 29/03/2021 | ionicons-v5-c 10:46 | - Jesús Vargas |

Nuevo León.- La reapertura en comercios anunciada en Nuevo León tendrá un impacto positivo en la economía.

La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León estima un crecimiento de 5.9 por ciento en el Producto Interno Bruto de este año.

Lo previsto toma en cuenta la reapertura del comercio al por menor; los servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y recreativos; y los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

Joana Chapa, investigadora de esta facultad, señala que la entidad se recuperaría de la recesión económica, siempre y cuando no existan más contagios, el virus no mute y no haya más cierres de comercios.

El Estado cerraría este año con un crecimiento de 4.85 por ciento.

Adicionalmente si se llegan a activar gradualmente todos los recortes, estarían aportando un 1.05 por ciento adicional al PIB.

Esta cifra representa una derrama económica de 20 mil 352 millones de pesos.

También una generación de 78 mil 470 empleos.