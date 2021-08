Realizan primer trasplante de corazón en NL durante pandemia

Joven regio de 16 años que sufría una enfermedad cardiaca congénita ahora cuenta con un nuevo órgano que mejorará su calidad de vida

Por: Redacción INFO7

agosto, 25, 2021 14:03

Nuevo León.- Gracias a una exitosa cirugía de trasplante de corazón, realizada en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Cardiología No. 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León, un joven de 16 años que sufría una enfermedad cardiaca congénita ahora cuenta con un nuevo órgano que mejorará no sólo su esperanza, sino también su calidad de vida.

Se trata del primer trasplante de corazón de esta unidad médica en lo que va de 2021, tras la recuperación de servicios diferidos por la emergencia sanitaria de COVID-19, informó el encargado del despacho de la Dirección de este hospital, doctor Guillermo Sahagún Sánchez.

El paciente receptor del órgano nació con una serie de defectos congénitos y en el transcurso de su vida desarrolló una miocardiopatía restrictiva del ventrículo izquierdo, un endurecimiento que impedía un adecuado llenado e insuficiente irrigación sanguínea, falla cardiaca que limitaba de manera importante su actividad física cotidiana.

De no recibir un trasplante de corazón, el joven –que tuvo cuatro internamientos en el último año– corría el riesgo de padecer daño progresivo en sus órganos y llegar al punto de no responder al tratamiento, con una esperanza de vida no mayor a tres años, explicó el cirujano cardiovascular, doctor Héctor David Contreras Garza, quien encabezó la intervención del trasplante.

"El paciente va evolucionando bien", informó Contreras Garza, y agregó que el menor seguirá en observación durante dos semanas para corroborar que su cuerpo aceptó el órgano sin inconvenientes.

"La enfermedad mortal cambia por una enfermedad que, aunque crónica, mejora mucho su condición de vida", puntualizó.

El joven paciente ingresó a la lista de espera como candidato de trasplante el 30 de julio de este año. Se le habían practicado todos los estudios protocolarios y se analizó la compatibilidad del órgano, de acuerdo a diversas características, entre ellas, el grupo sanguíneo del donante y el receptor.

Al menos 20 personas, entre médicos cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, intensivistas y personal de Enfermería, trabajaron por ocho horas en el procedimiento –en el que también corrigieron una anomalía del sistema venoso– para hacer posible que el nuevo corazón latiera en el joven de 16 años.

Así se transportó el corazón hasta Monterrey

El trasplante fue posible gracias al altruismo de una familia que aceptó la procuración multiorgánica de un joven de 17 años que presentó muerte encefálica en el Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGR/MF) No. 1 del IMSS en Cuernavaca, Morelos.

Con el apoyo del área de Transportes Terrestres, Aéreos y Traslados de pacientes del mismo Instituto, un equipo médico, formado por dos cardiocirujanos, un anestesiólogo, un instrumentista y un residente de cardiología, viajó hasta aquella ciudad para trasladar el órgano en un recorrido protocolario, de ida y vuelta, que tardó 13 horas.

Ya en Nuevo León, Protección Civil del estado brindó su apoyo llevando en helicóptero al equipo médico con el órgano desde el Aeropuerto del Norte hasta la UMAE No. 34, ubicada en la Avenida Lincoln, en Monterrey.

El corazón, que debe trasplantarse en menos de cuatro horas desde su procuración, fue protegido con una solución preservadora y trasladado bajo un estricto control de seguridad, informó el coordinador de Donación de Órganos y Tejidos del hospital, doctor Víctor Javier Quezada Elvira.

Para la UMAE No. 34 del IMSS, este trasplante de corazón es el número 81 desde que inició esta práctica en 1997, actividad en la que se distingue a nivel nacional.

