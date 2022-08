Realizan exitoso trasplante córnea a mujer de 87 años

Doña Aurora, de 87 años, es la paciente de mayor edad en recibir un trasplante de córnea desde que inició el programa en en la Clínica 33 del IMSS

Por: Andrea Rodríguez

agosto, 29, 2022 12:46

Comentarios

Hoy los dolores que padeció doña Aurora por dos años y medio desaparecieron y su capacidad visual podrá recuperarse poco a poco, esto tras el trasplante de cornea que le fue realizado en la clínica 33 del IMSS.

Fue el pasado 11 de agosto que se sometió a la cirugía realizada por la cirujana oftalmóloga Sylvia Yaneth Sierra Neávez, y una semana después regresó a su cita postquirúrgica revitalizada y feliz.

"Yo me agarré de la mano del Señor y me vine aquí al Seguro, como quiera estar cieguita es bastante triste. Nunca tuve miedo. No me dolió, y ya se me hacía tarde", dijo entre risas al recordar que al terminar la cirugía pensó: "gloria a Dios estoy viva", mencionó doña Aurora.

Después de una cirugía de cataratas en el 2019, doña Aurora desarrolló una descompensación que causó en su ojo derecho una queratopatía bullosa, enfermedad de córnea caracterizada por opacidad de esta y la presencia de ampollas dolorosas ante cualquier movimiento, inclusive con el simple parpadeo y con el riesgo de infección al momento de romperse.

Ante ello el cirujano oftalmólogo con subespecialidad en córnea y segmento anterior, el doctor Juan Carlos Martínez, realizó los estudios protocolarios que ubicaron a doña Aurora como candidata al trasplante de córnea.

Sierra Neávez compartió que doña Aurora superó los riesgos de un trasplante que puede tener a su edad como la anestesia general, una posible hemorragia o el aumento de la presión intraocular transoperatoria.

"El trasplante exitoso de córnea de la señora Aurora fue un ejemplo de muchas cosas que hacemos por los adultos mayores en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33, del IMSS Nuevo León", dijo Sierra Neávez.

A una semana del trasplante de córnea, Aurora ya logra ver más y se espera que vaya recuperando paulatinamente mayor capacidad visual.