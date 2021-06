Quedan a su suerte afectados de casas dañadas en Doctor Arroyo

En tanto, los daños ya no son solamente en la calle Porfirio Díaz, que es la que se dio a conocer originalmente, sino en otras más.

Ávila dijo que hay otras seis familias con el mismo problema las cuales se han acercado para que los oriente dado que están viviendo el mismo problema que ella y sus vecinos.

En las calles Cuauhtémoc, Juárez, Padre Mier y Arista han surgido nuevos daños en una o dos casas más.

Amina Ávila señaló que los afectados están haciendo un llamado a las autoridades para que se acerquen con ellos, pues las lluvias que se lleguen a presentar en estos días pueden causar un mayor daño a su patrimonio.

“A ver que se pueda hacer porque no se ha acercado ni Protección Civil, ni Agua y Drenaje, ahorita con las lluvias se nos está deteriorando más.

“Nosotros fuimos a buscarlo el día sábado (al alcalde), dijo que nos iba a buscar, pero ya no lo hizo… que nos apoyaría con la cita, él quedó que nos iba a apoyar a solicitar una cita con Agua y Drenaje, pero no nos ha dado respuesta de eso, si ya la tiene o no, o si van a venir”, agregó.