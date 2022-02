¿Qué van a regalar los regios este Día de San Valentín?

Aunque la pandemia afectó la economía, los regios ya saben qué van a regalar a esa persona especial este 14 de febrero

Por: Brian Jiménez

febrero, 12, 2022 14:30

Comentarios

El día de San Valentín es una ocasión especial para dar y recibir regalos para demostrar el cariño de pareja, amistad y familiar, y los regiomontanos están emocionados por recibir sus cosas favoritas como obsequio este día.

Las cámaras de Info 7 recorrieron la Plaza Morelos y se les preguntó a las personas qué planean regalar y qué esperan recibir este 14 de febrero, y hubo desde una flor o un oso de peluche, hasta citas de enamorados y joyas.

Aunque la economía de las personas se vio afectada con la pandemia, los regios ya tienen en mente con que sorprenderán a esa persona especial.

Marco, está listo para sorprender a su esposa con un buen detalle y aunque no es detallista, planea gastar al menos 500 pesos.

"Rosas, flores y detalles hacia mi esposa, no es una cena o una comida, lo importante es la forma en que lo das y el detalle en sí", señaló Marco.

También, hay casos como el de Abril, que esperan regalos de sus personajes y sus dulces favoritos.

"Espero recibir algo referente al anime que me gusta mucho, algo referente a eso o algún collar, algún anillo o cosas así, también muchos chocolates, más que todo dulces de tamarindo, me encantan los dulces de tamarindo y quiero que me complazcan con eso", dijo Abril.

Por otro lado, la pequeña Debani nos dejó claro que el día del amor y la amistad no solo incluye a la pareja, también es oportunidad para demostrar a la familia que tan especiales resultan y ella ya eligió a quien demostrarle su cariño.

"Pues creo que a mi mamá chocolates y a mi papá una playera o algo así", comentó Debani.

Sin duda los regios se encuentran más que listos para la festividad y no importa si hay que dar o recibir un regalo, lo importante es la buena intención.