¿Qué puedes hacer con el 'perro de la cuadra' que todos alimentan, pero nadie quiere tener?

La Ley de Protección y Bienestar Animal de Nuevo León obliga a los propietarios de las mascotas a ser responsables: no pueden echarlas a la calle y desatenderse

| 07/04/2021 | ionicons-v5-c 10:34 | - Olivia Martínez |

Nuevo León.- Con el calor, los perros se estresan, y muchas veces reaccionan agresivos.

Por eso no deben andar en la calle sin cuidado de sus dueños, ya que son un peligro para terceros.

La Ley de Protección y Bienestar Animal de Nuevo León obliga a los propietarios de las mascotas a ser responsables: no pueden echarlas a la calle y desatenderse.

Ha habido casos como el del perro Marino, un pitbull que hace dos años, estresado por la pirotecnia de unas fiestas en el municipio de Escobedo, agredió a un bebé.

La integrante de la asociación Prodefensa Animal (PRODAN), Ivonne Escárcega, dijo que la lucha es por la tenencia responsable de los animales, y recordó parte de esas obligaciones en vía pública.

Si el can causa daños, el perro agresor es remitido al centro de Control Canino operado por el municipio donde sucedieron los hechos, ahí permanece en observación por 10 días y se determina si regresa o no con su dueño, si es sacrificado o no, y si hay o no pago de multa.

Ahora le hablaremos del denominado "perro de la cuadra": es aquel can callejero que todo mundo alimenta, pero al que nadie quiere tener dentro de su casa, es también el can que le ladra a todo el que pasa por la calle, ya que se siente invadido en su territorio.

En ese caso, se le debe reportar al Centro de Control Canino del municipio.

Si usted quiere a su perro, aliméntelo, báñelo, vacúnelo, desparasítelo, dele esparcimiento y atienda las leyes y reglamentos, para bien de ellos y de terceros.

En Monterrey, puede llamar al Centro de Atención Canina y Felina de Monterrey, en el teléfono 81 51 08 74 05.